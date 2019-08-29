https://static.news.ru/photo/9d4642c8-ca06-11e9-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ Rogozin

Тестирование экзоскелета для робота FEDOR стартовали на Международной космической станции.

Экзоскелет потребуется для работы робота в режиме копирования и представляет из себя маску и перчатки, которые надевает на себя астронавт для управления роботом.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) 28 августа 2019 г.

Как писал News.ru ранее, антропоморфный робот-спасатель Фёдор не узнал турецкого президента Реджепа Эрдогана с МКС. Эрдоган был рядом с российским президентом Владимиром Путиным во время проведения телемоста с космонавтами на авиасалоне МАКС-2019.