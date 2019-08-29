Фото: twitter.com/ Rogozin

Тестирование экзоскелета для робота FEDOR стартовали на Международной космической станции.

Экзоскелет потребуется для работы робота в режиме копирования и представляет из себя маску и перчатки, которые надевает на себя астронавт для управления роботом.

Как писал News.ru ранее, антропоморфный робот-спасатель Фёдор не узнал турецкого президента Реджепа Эрдогана с МКС. Эрдоган был рядом с российским президентом Владимиром Путиным во время проведения телемоста с космонавтами на авиасалоне МАКС-2019.

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