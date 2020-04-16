Илон Маск заявил о зависимости конкурентов от поставок из России

https://static.news.ru/photo/e77f14fe-7fb0-11ea-83a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Fallon/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что почти все компании на мировом рынке пусковых услуг зависят от поставок из РФ и государственной поддержки. По словам изобретателя, исключение составляет его компания SpaceX.

Он подчеркнул, что только SpaceX использует многоразовые ступени в своих ракетах. По его словам, остальные производители космических ракет получают контракты только благодаря государственным интервенциям.

Иначе они бы не существовали, как авиакомпании с одноразовыми самолётами, — написал Маск в своём Twitter.

Глава SpaceX также отметил, что некоторые компании используют на своих ракетах российские двигатели: например, на ракете Atlas 5 компании ULA установлен двигатель РД-180, передаёт РИА Новости.

Великолепный двигатель, но не американский. Также их головной обтекатель швейцарский. Я думаю, что переходник и система отделения спутника тоже не американские, — выразил своё мнение Маск.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель компании SpaceX Илон Маск назвал российских инженеров очень талантливыми. Он порекомендовал им заниматься многоразовыми ракетами.