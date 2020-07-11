Илон Маск рассказал, что пообщался с семьёй космонавта Королёва

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Один из главных конструкторов ракетно-космических систем в СССР академик Сергей Королёв родился 12 января 1907 года в Житомире, который на тот момент входил в состав Волынской губернии Российской империи. 12 апреля 1961 состоялся первый полёт человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.
Как ранее писал NEWS.ru, Госдепартамент США на русскоязычных страницах в социальных сетях обнародовал поздравление с Днём космонавтики, который в остальном мире известен как Международный день полёта человека в космос. При этом американское внешнеполитическое ведомство не упомянуло советского космонавта Юрия Гагарина. В Министерстве иностранных дел России назвали это дезинформацией и подлым приёмом эпохи постправды.