Илон Маск рассказал, что пообщался с семьёй космонавта Королёва

https://static.news.ru/photo/a134f122-c348-11ea-aca8-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о том, что пообщался с семьёй советского учёного и конструктора Сергея Королёва.

Я сегодня говорил с семьёй Королёва. Он был одним из самых лучших, — написал Маск в своём аккаунте в Twitter.

I spoke with Korolevâs family today.

He was one of the very best.

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð»ÑÐ¾Ð² / ÐÐ¾ÑÐ¾Ð»ÑÐ². — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Также он написал фамилию академика на украинском и русском языках: «Корольов / Королёв».

Госкорпорация «Роскосмос», в свою очередь, ответила Илону Маску, написав, что Королёв был лучшим.

He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7 — ÐÐ¾ÑÑÐ´Ð°ÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÐ¿Ð¾ÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð ÐÐ¡ÐÐÐ¡ÐÐÐ¡ (@Rogozin) July 11, 2020

Один из главных конструкторов ракетно-космических систем в СССР академик Сергей Королёв родился 12 января 1907 года в Житомире, который на тот момент входил в состав Волынской губернии Российской империи. 12 апреля 1961 состоялся первый полёт человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдепартамент США на русскоязычных страницах в социальных сетях обнародовал поздравление с Днём космонавтики, который в остальном мире известен как Международный день полёта человека в космос. При этом американское внешнеполитическое ведомство не упомянуло советского космонавта Юрия Гагарина. В Министерстве иностранных дел России назвали это дезинформацией и подлым приёмом эпохи постправды.