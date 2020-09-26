Илон Маск продемонстрировал фото корабля Starship с хвостовым оперением

Примечательно, что оперение планируют установить и на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Помимо этого, впервые на прототип установят не один, а сразу три двигателя. Как ожидается, оперение поможет ракете благополучно вернуться на Землю.
Ранее NEWS.ru писал, что Маск выступил с докладом о новых аккумуляторах на мероприятии Tesla Battery Day. Бизнесмен назвал последнюю разработку своей компании в области литий-ионных источников энергии «масштабным прорывом» и пообещал, что скоро электромобили станут совершеннее и доступнее.