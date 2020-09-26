Илон Маск продемонстрировал фото корабля Starship с хвостовым оперением

https://static.news.ru/photo/83938f6a-002a-11eb-b411-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/spacex_starship

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для первого полёта на высоту около 18 километров.

Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 — в следующем месяце. Первый полёт на 15 километров, — написал Маск в социальной сети.

Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

Примечательно, что оперение планируют установить и на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Помимо этого, впервые на прототип установят не один, а сразу три двигателя. Как ожидается, оперение поможет ракете благополучно вернуться на Землю.

Ранее NEWS.ru писал, что Маск выступил с докладом о новых аккумуляторах на мероприятии Tesla Battery Day. Бизнесмен назвал последнюю разработку своей компании в области литий-ионных источников энергии «масштабным прорывом» и пообещал, что скоро электромобили станут совершеннее и доступнее.