Илон Маск анонсировал полёт Starship на орбиту в 2021 году

https://static.news.ru/photo/4433b2d0-ebff-11ea-9340-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Первый полёт на орбиту корабля Starship, разработанного для колонизации Марса, американской компании SpaceX должен состояться в 2021 году, заявил предприниматель Илон Маск.

Такое заявление основатель SpaceX сделал во время видеоконференции, посвящённой проблеме полёта человека на Марс. Он заявил, что, вероятно, первый испытательный полёт корабля на орбиту состоится в 2021 году, но вероятность того, что первые полёты могут не удаться, существует, так как пока компания работает на «неизведанной территории» и никто ещё не производил орбитальную ракету «всецело многоразового использования», передаёт ТАСС.

Мы достигли значительного прогресса. Что действительно мешает прогрессу для Starship, так это система производства. Год назад ничего не было, а сейчас у нас довольно крупные производственные мощности. Так что мы быстро производим всё больше и больше кораблей, — добавил он.

Он уточнил, что перед тем, как полететь с людьми на борту, кораблю предстоит выполнить «сотни миссий со спутниками».

Маск заявил также, что производство необходимо наращивать, чтобы получить «сотни или тысячи» Starship. В ближайшие дни, по словам основателя, компания начнёт производство первого прототипа третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя для Starship.

Удачные испытания полноразмерного прототипа своего космического корабля Starship прошли 5 августа. Выполненный из нержавеющей стали SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета, который длился около 40 секунд. Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей.