https://static.news.ru/photo/6e55e778-e25e-11e9-9df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/SpaceX

По словам главы компании SpaceX Илона Маска, Starship поднимется на высоту 20 километров уже через один или два месяца.

Согласно плану, на Землю корабль вернётся приблизительно через 30–60 дней. Об этом Маск заявил в ходе своей речи на стартовой площадке корабля, где установлен первый экземпляр летательного аппарата. Мероприятие транслировалось на сайте SpaceX .

Как писал News.ru ранее, компания SpaceX провела успешное второе испытание аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship, который, как планируется, отправится на Марс. Испытание прошло в Бока-Ника в американском Техасе, аппарат вертикально поднялся в воздух и так же плавно опустился на землю. По замыслу, высота подъёма должна была составить 200 метров, но федеральное управление гражданской авиацией США дало добро только на высоту 150 метров.