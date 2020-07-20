ИИ улучшил исторические кадры приземления астронавтов на Луну

https://static.news.ru/photo/3c15ecc2-c9ad-11ea-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Самые популярные кадры приземления «Аполлона» на Луну улучшили с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Специалист по реставрации фотографий и фильмов, известный под именем DutchSteamMachine создал поразительно чёткие и яркие фото и видео высадки астронавтов.

В частности, кадры с астронавтами Чарли Дьюком и Джоном Янгом, первоначально снятые с частотой 12 кадров в секунду (FPS), были увеличены до 60 кадров в секунду.

Искусственный интеллект, который использует DutchSteamMachine, называется глубинной интерполяцией видеокадров (DAIN), с помощью неё создаются промежуточные анимационные кадры между существующими, в попытке сделать видео более текучим и компенсировать размытость.

DutchSteamMachine делает эту работу в свободное время и публикует её бесплатно на своём YouTube-канале. Его слоган — «сохранение прошлого для будущего», и он также использует те же методы для улучшения старого домашнего видео, изображений и слайдов.

Ранее NEWS.ru писал, что японский робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, исполнит главную роль в фантастическом фильме под названием b («б»). Съёмки предположительно пройдут в Европе в июне 2021 года. Картина расскажет об учёном, создавшем программу по улучшению ДНК человека. Вскоре он осознаёт, что его разработка может принести только вред, и пытается остановить применение программы с помощью Эрики.