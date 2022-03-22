«Хуже быть не может»: в космической отрасли оценили разрыв с OneWeb

Репутация Роскосмоса от разрыва с OneWeb не упадёт, потому что уже некуда, сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ведомство потребовало невозможного, когда попросило у компании гарантий, что их спутники не будут использовать военные, объяснил он.

Уже всё, уже нет заказчиков. Их было очень мало, а в последние месяцы они все ушли. Причём прерываются не только коммерческие контракты, но и научные работы. Осталась только МКС, остальное всё разорвано. Так что репутация тут никак не пострадает, потому что она хуже уже быть не может, — сказал Моисеев.

Он объяснил, что любой спутник связи могут использовать в военных целях — гарантий, что этого не будет, дать нельзя. Обычно именно гражданских провайдеров военные и подключают. Использование связи нельзя ни ограничить, ни изменить, заявил Моисеев.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился остановить все запуски российских ракет в интересах OneWeb со всех космодромов из-за отсутствия гарантий со стороны британской компании о неиспользовании спутников в военных целях. Пуск отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb был намечен на 4 марта.