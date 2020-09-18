«Хаббл» сфотографировал мощный шторм на Юпитере

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Космический телескоп NASA «Хаббл» сделал новый снимок северной части Юпитера, на котором запечатлел возникновение и яркого, белого, протяженного шторма.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте проекта. Согласно ему, снимок был сделан 25 августа 2020 года. Тогда Юпитер находился в 653 млн километров от Земли, передаёт РИА Новости. Зачастую телескоп «Хаббл» используется для наблюдения за погодой на Юпитере.

На новой фотографии удалось запечатлеть уникальное, по словам учёных, явление — возникновение и распространение шторма, охватившего северные широты планеты. Буря возникла 18 августа 2020 года, а скорость её распространения составила 560 км/час.

Специалисты проекта «Хаббл» отмечают, что в этом регионе штормы возникают регулярно, однако отличается от других — за его шлейфом тянутся маленькие тёмные сгустки, закрученные против часовой стрелки. Это в свою очередь может быть началом формирования нового устойчивого супер-вихря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новое исследование показало, что за пределами нашей солнечной системы могут существовать планеты с таким высоким содержанием углерода, что они состоят из алмазов. Эксперимент провели сотрудники Университета штата Аризона и Чикагского университета.