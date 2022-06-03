Грузовой корабль «Прогресс МС-20» стартовал с Байконура

Фото: Павел Кассин/Роскосмос

Грузовым корабль «Прогресс МС-20»

Ракета-носитель «Союз—2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала 3 июня с космодрома Байконур, передает ТАСС. Ожидается, что стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произойдет в тот же день в 16:02 мск. Грузовой корабль доставит на МКС еду, воду, топливо и необходимое оборудование.

Примечательно, что на вторую ступень «Союза» нанесена надпись «Донбасс», а на головной обтекатель — флаги Донецкой и Луганской народных республик.

Корабль доставит на МКС 2,5 тонны грузов, среди которых 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы «Родник», 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции. Также на корабле «Прогресс МС-20» на МКС будут доставлены 3D-принтер, миниатюрная электрогитара и струны для скрипки, — говорится в сообщении.

Ракета взлетела с площадки № 31. Через несколько минут после старта корабль выйдет на околоземную орбиту, где раскроются его солнечные батареи и антенны. После этого «Прогресс» уже самостоятельно направится к МКС. Путь до станции должен занять около трех часов. В космосе корабль пробудет 173 дня.

1 июня стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-18» завершил свою миссию, длившуюся 216 дней. Он отстыковался от МКС, забрав с собой более тонны мусора и отработанных материалов оборудования. После отстыковки, космический аппарат должен сгореть с плотных слоях атмосферы, несгораемые обломки упадут в акваторию Тихого океана.