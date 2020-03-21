https://static.news.ru/photo/73b86950-6b40-11ea-b54d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Анатолий Иванишин, Иван Вагнер из России и Кристофер Кэссиди из США, полёт которых на Международную космическую станцию запланирован на 9 апреля 2020 года, находятся почти в полной изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

Также сотрудники Центра подготовки космонавтов, обеспечивающие вылет, проходят ежедневный медосмотр, а в самом Центре отменены все экскурсии. В апреле, вопреки обычаю, космонавты не будут посещать Кремлёвскую стену и дом Сергея Королёва перед стартом, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина рассказал о мерах защиты от коронавируса. По его словам, врачи разработали план дополнительных действий. Так, всем участникам комплексных тренировок для подготовки к полёту на МКС проводится бесконтактное измерение температуры. Кроме того, им дезинфицируют руки.