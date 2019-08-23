Космический транспорт «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту попробуют повторно пристыковать к МКС утром во вторник, 27 августа.
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В случае успешной попытки, специалисты вернут «Союз» на землю 7 сентября 2019 года, как и предполагалось до первой неудачной попытки.
Ранее в Роскосмосе объяснили, что могло вызвать проблемы во время стыковки «Союза» и МКС. Директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что неустойчивая работа радиотехнической системы вызвала колебания космического транспорта.