https://static.news.ru/photo/5ef2cf24-c68b-11e9-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Космический транспорт «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту попробуют повторно пристыковать к МКС утром во вторник, 27 августа.

Об этом сообщает ТАСС . Руководитель полетом российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьёв уточнил, что стыковку начнут в районе 8-9 утра по московскому времени. Накануне, в ночь с 25 на 26 августа будут проведены коррекционные мероприятия «в интересах стыковки».

В случае успешной попытки, специалисты вернут «Союз» на землю 7 сентября 2019 года, как и предполагалось до первой неудачной попытки.

Ранее в Роскосмосе объяснили, что могло вызвать проблемы во время стыковки «Союза» и МКС. Директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что неустойчивая работа радиотехнической системы вызвала колебания космического транспорта.