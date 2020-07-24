Госдеп анонсировал консультации с РФ по безопасности в космосе

https://static.news.ru/photo/582692d6-cdcc-11ea-a5ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Россия и США проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе.

Об этом сообщил Госдепартамент США. По его данным, консультации пройдут в Вене.

Делегация США, которая будет включать в себя представителей Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства энергетики США, а также Совета национальной безопасности, отправится в Вену, в Австрию, для участия во встрече рабочей группы США и России с 28 по 30 июля, — передаёт ТАСС.

Ожидается, что представители стран будут обсуждать вопросы ядерной доктрины и боеголовок, а также прозрачности и верификации в рамках инициативы США по трёхстороннему контролю над вооружениями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал дату нового раунда российско-американских консультаций. По его словам, они состоятся на следующей неделе в столице Австрии. Он также добавил, что намерен провести переговоры с руководителями делегаций и рабочих групп. Последние вскоре отправятся в Вену. Там они проведут дискуссии с российской стороной.