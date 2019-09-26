https://static.news.ru/photo/dae81442-e10a-11e9-a20d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

В Роскосмосе решили ускорить строительство второй очереди космодрома Восточный на два месяца. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Поставил задачу перед строителями обеспечить опережающий график строительства стартового комплекса «Ангары», чтобы иметь не менее двух месяцев резерва, — приводит его слова ТАСС .

Объектами второй очереди являются стартовая площадка под тяжёлые ракеты-носители «Ангара-А5», командный пункт и топливохранилище. Рытьё котлована под пусковой комплекс началось в июне.

Указ о создании космодрома Восточный Владимир Путин подписал ещё 6 ноября 2007 года. Он же 28 августа 2010 года заложил первый камень на месте будущей космической стройки в междуречье Зеи и Большой Пёры.

Ранее, как писал News.ru, Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный. Также глава государства дал поручение оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом её качество и надёжность. Всё это, по его мнению, необходимо для снижения стоимости космических пусков