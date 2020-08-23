Глава Роскосмоса назвал дату запуска «Ангары»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Лётные испытания ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара А5» продолжатся в ноябре. Об этом на форуме «Армия-2020» вице-премьеру Юрию Борисову доложил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пораньше — в ноябре, — сказал руководитель корпорации, отвечая на вопрос зампреда, состоится ли пуск в этом году.

По его словам, это будет второй — и первый за шесть лет — испытательный пуск «Ангары-А5». Лётные испытания ракеты, которые состоят из шести пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах, уточняет РИА Новости.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что впервые за шесть лет собранная ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» отправлена с завода на космодром Плесецк. Там её ждут лётные испытания из шести пусков, которые должны завершиться в 2021–2022 годах.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя аппараты от лёгкого до тяжёлого классов в диапазоне грузоподъёмности от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 («Ангара-А5В») тонн на низкой околоземной орбите.

Пока было проведено два запуска с космодрома Плесецк: лёгкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжёлая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года, писал NEWS.ru.