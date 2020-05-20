Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/4e74ae7a-9a88-11ea-a1c9-fa163e074e61_660.jpg Дуглас Ловерро Фото: NASA/via Globallookpress.com

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост. Это произошло незадолго до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска в космос на корабле Crew Dragon, первого для США с 2011 года.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, разосланную сотрудникам американского космического агентства, в отставку Ловерро подал 18 мая. Место главы пилотируемых программ временно займёт бывший астронавт Кеннет Бауэрсокс.

В письме коллегам Ловерро объяснил свой уход с должности своими личными действиями.

Ясно, что я допустил ошибку в том выборе, для которого лишь я должен нести последствия, — написал он, пояснив, что взял на себя все «риски», чтобы уложиться в установленный руководством срок и реализовать программу по высадке на Луну к 2024 году.

Ранее представители NASA заявили, что Соединённые Штаты Америки вернутся на Луну после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, писал NEWS.ru.