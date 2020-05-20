Глава пилотируемых программ NASA ушёл в отставку

Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Дуглас Ловерро покинул занимаемый пост. Это произошло незадолго до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска в космос на корабле Crew Dragon, первого для США с 2011 года.
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В письме коллегам Ловерро объяснил свой уход с должности своими личными действиями.
Ясно, что я допустил ошибку в том выборе, для которого лишь я должен нести последствия, — написал он, пояснив, что взял на себя все «риски», чтобы уложиться в установленный руководством срок и реализовать программу по высадке на Луну к 2024 году.
Ранее представители NASA заявили, что Соединённые Штаты Америки вернутся на Луну после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, писал NEWS.ru.
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