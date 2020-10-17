Глава NASA заявил о росте вероятности найти жизнь на Марсе

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Глава NASA Джим Брайденстайн считает, что шансы обнаружения следов жизни на Красной планете увеличиваются в свете последних научных открытий.

Об этом администратор американского космического агенства заявил на видеоконфереции Марсианского общества, подчеркнув при этом, что на данный момент свидетельств о существовании жизни на Марсе в данный момент или ранее не обнаружено, передаёт РЕН ТВ.

Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом, — сказал Брайденстайн.

Глава агенства выразил надежду на то, что установленные на аппарате Perseverance приборы позволят собрать много новой информации о планете, чтобы подготовиться к пилотируемому полёту.

Пятый по счёту и самый большой в мире планетоход под названием Perseverance («Настойчивость») был отправлен США на Марс в июле 2020 года. Предполагается, что планетоход совершит посадку в кратере Езеро на Марсе в феврале 2021 года, писал NEWS.ru ранее.