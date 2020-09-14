Глава NASA прокомментировал обнаружение признаков наличия жизни на Венере

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Лётчик-космонавт Павел Виноградов прокомментировал новость о том, что радиолюбителю из России удалось засечь передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на орбите китайским космическим кораблём.

Ранее Дмитрий Пашков заявил, что целенаправленно вёл поиск сигналов с этого аппарата. Спустя неделю его система «во время обработки 4 Тб данных выдала уведомление об обнаружении двух неопознанных сигналов, исходящих...