Глава NASA прокомментировал обнаружение признаков наличия жизни на Венере

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн прокомментировал обнаружение на Венере фосфина — газа, который называют одним из маркеров присутствия внеземной жизни.
Брайденстайн заявил, что это открытие является наиболее важным событием в пользу теории о существовании жизни вне Земли.
Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, — написал глава NASA в своём микроблоге.
Life on Venus? The discovery of phosphine, a byproduct of anaerobic biology, is the most significant development yet in building the case for life off Earth. About 10 years ago NASA discovered microbial life at 120,000ft in Earthâs upper atmosphere. Itâs time to prioritize Venus. https://t.co/hm8TOEQ9es
Он также добавил, что настало время сделать изучение Венеры приоритетом.
Фосфин — бесцветный, ядовитый газ, который на Земле производится анаэробными (не требующими кислорода) микроорганизмами.
Как писал NEWS.ru ранее, фосфин обнаружили учёные британского Кардиффского университета и американского Массачусетского технологического университета с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили.