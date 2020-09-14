16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

Глава NASA прокомментировал обнаружение признаков наличия жизни на Венере

01:37, 15 сентября 2020
Фото: Unsplash

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн прокомментировал обнаружение на Венере фосфина — газа, который называют одним из маркеров присутствия внеземной жизни.

Брайденстайн заявил, что это открытие является наиболее важным событием в пользу теории о существовании жизни вне Земли.

Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни, — написал глава NASA в своём микроблоге.

Он также добавил, что настало время сделать изучение Венеры приоритетом.

Фосфин — бесцветный, ядовитый газ, который на Земле производится анаэробными (не требующими кислорода) микроорганизмами.

Как писал NEWS.ru ранее, фосфин обнаружили учёные британского Кардиффского университета и американского Массачусетского технологического университета с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео