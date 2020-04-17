Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю

https://static.news.ru/photo/df5781fa-807b-11ea-b75c-fa163e074e61_660.jpg Джим Брайденстайн Фото: NASA/via Globallookpress.com

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом командира вернувшегося с МКС корабля «Союз МС-15», российского космонавта Олега Скрипочку.

Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган, — написал он в Twitter.

При этом на странице NASA размещено поздравление всем членам экипажа. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поздравил всех с возвращением на Землю, кроме того, он поблагодарил тех, кто готовил корабль к полёту.

Спасибо сотням задействованных в спасательной операции российских специалистов! Спасибо Казахстану за содействие, — написал Рогозин в Twitter

Как писал NEWS.ru, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» приземлился в казахской степи. Посадка произошла в 147 километрах от города Жезказган. На Землю спустились российский космонавт Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. На станции продолжат работу космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Командиром Международной космической станции вместо Скрипочки стал астронавт NASA Крис Кэссиди.

В связи с пандемией коронавируса на Земле регламент встречи космонавтов изменён. В частности, число специалистов, участвующих в организации посадки, ограничено. Все они предварительно прошли тестирование на COVID-19.