Герой РФ назвал единственное место, где продолжается партнерство с Западом Герой РФ Шкаплеров назвал космос единственным местом сотрудничества с иностранными партнерами

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Единственным местом, где продолжается сотрудничество с иностранными партнерами, является космос, заявил Герой России космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он заявил, что только в космосе, несмотря ни на что, россияне продолжают совместно работать с иностранцами, в том числе с американскими и европейскими астронавтами. Шкаплеров выразил уверенность, что космонавтика и впредь продолжит развиваться вне политики.

Сейчас только космос остался настоящим местом, где чувствуется сотрудничество с иностранными партнерами, такими как NASA и Европейское космическое агентство. Несмотря ни на что, мы продолжаем вместе работать, готовить экипажи, летать в космос, — заявил космонавт-испытатель.

Шкаплеров отметил, что иностранные космонавты и астронавты издавна готовятся в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), который начал свою работу в Звездном Городке 63 года назад. Испытатель назвал ЦПК уникальным учреждением, напомнив, что именно там готовили Юрия Гагарина, ставшего первым человеком в мире, совершившим полет в космическое пространство. Центр постоянно развивается и улучшается, сегодня в ЦПК работают около 1500 человек, отметил специалист.

Все сосредоточено в одном месте, вся подготовка космонавтов. Именно этим ЦПК в Звездном Городке уникален, — подчеркнул он.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что миссию экипажа корабля «Союз МС-22», который из-за неисправности вернут на Землю с Международной космической станции, продлят на несколько месяцев. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на другом корабле «Союз МС-23», который отправят на МКС осенью 2023 года.