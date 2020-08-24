Федеральную космическую программу сократили на 150 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/db53dede-e69f-11ea-8568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года сокращена на 150 млрд рублей. Кроме того, существует вероятность того, что она попадёт под секвестр из-за снижения доходов федерального бюджета. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что госкорпорация настаивает на полном финансировании космической программы в соответствии с её паспортом. Переговоры по этому вопросу с Минфином должны завершиться осенью.

Да, мы считаем, что то, что было обещано космической отрасли в размере 1 трлн 406 млрд, нужно вернуть отрасли, — цитирует Рогозина ТАСС.

Он напомнил, что ещё в 2005 году перед принятием ФКП предупреждал о риске деградации отрасли в случае снижения финансирования и выразил надежду на поддержку правительства.

Рогозин добавил, что будет защищать основные позиции космической программы. В частности, переход ракеты «Ангара» на третью водородную ступень для повышения её мощности.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин планирует сократить финансирование космических программ на 60%. По неофициальным данным, корректировка бюджета вызвана пандемией коронавируса.