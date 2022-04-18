Express: Путин нашёл ахиллесову пяту Великобритании и устроит «хаос»

Россия и Китай начнут тесное сотрудничество в космосе, и их объединение в этой сфере станет для Европы катастрофой, заявил представитель спецкомитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд, сообщает издание Express. По мнению Эллвуда, Россия нацелилась на спутники глобальной системы позиционирования (GPS).

Издание отмечает, что их использование необходимо для навигации, картографирования и прочих подобных действий. В случае их блокировки Москвой, безопасности Европы придёт полный конец, считает Эллвуд. По его словам, эти спутники являются основной опорой для безопасности европейских стран.

Их позиция бросает вызов GPS, очень важной с военной точки зрения, ведь существует так много оружия и систем связи, которые на ней завязаны. К тому же, от этой системы зависит наша повседневная жизнь, — считает военный эксперт.

Эллвуд считает, что за Москвой стоит Пекин, который намерен поддерживать российскую Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС) и собственную систему Beidou.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время посещения космодрома Восточный в Амурской области, что «количественный и качественный» потенциал спутниковой группировки России будет расширен. По его словам, РФ будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.