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Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили экзопланету WASP-76b, атмосфера которой раскалена настолько, что испаряющееся днём железо превращается в дождь по ночам.

WASP-76b удалена от Земли на 640 световых лет в направлении созвездия Рыб. Планета всегда обращена к своей звезде одним боком. Дневная сторона нагревается до 2,4 тысячи градусов, а сильный ветер переносит металлические испарения на тёмную сторону. Конденсация происходит при температуре около 1,5 тысячи по Цельсию.

Можно сказать, что на этой планете дождливые вечера, вот только дождь там железный, — цитирует РИА Новости руководителя исследования Давида Эренрайха.

Учёные обнаружили экзопланету с помощью «Очень большого телескопа» — самой мощной наземной обсерватории, расположенной в чилийской пустыне Атакама. По мнению исследователей, дневная сторона WASP-76b получает в тысячу раз больше излучения от своей звезды, чем Земля.

Как писал NEWS.ru, астрономы из США и Нидерландов впервые смогли открыть экзопланету, используя радиоволны