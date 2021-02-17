Европейцы хотят отправить на Луну женщин и инвалидов

https://static.news.ru/photo/703ed5f4-7114-11eb-8220-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для экспедиции на Луну готовится набор 26 астронавтов. После полёта к естественному спутнику Земли эта же группа должна будет отправиться на Марс. Европейское космическое агентство (ESA) при этом хочет видеть среди участников проекта как можно больше женщин, а также людей с ограниченными возможностями.

Астронавтов ESA набирает впервые за 11 лет и преподносит программу как возрождение пилотируемых экспедиций. Отобранные кандидаты будут принимать участие в полётах, а некоторые из них станут резервистами. По данным The Guardian, отбор продлится до осени 2022 года.

Что касается возможности нанимать инвалидов на космическую работу, то она появилась благодаря современным технологиям, пояснили в агентстве.

Если речь идёт о работе в космосе, то там мы все — люди с ограниченными возможностями, — отметила итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

К кандидатам выдвигается и ряд серьёзных требований. Все они должны иметь магистерскую степень, а также трёхлетнюю практику в области естественных наук. Помимо этого, будущие астронавты должны быть психологически готовы к испытаниям, ожидающим их в космическом пространстве.

Российские специалисты также работают над возможностью летать на Марс. 17 февраля в Роспатент поступила заявка на регистрацию облика линейки сверхтяжёлых носителей для пусков к Луне и Марсу​​​. Его разработчиком стал Государственный ракетный центр им. Макеева, который также ранее создал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Новые ракеты не будут многоразовыми, но в максимальной версии смогут унести больше груза, чем любая из имеющихся в мире, сообщал NEWS.ru.