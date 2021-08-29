«Это история для спецназа»: Рогозин рассказал о военных разработках SpaceX

Корабль Starship, который создаёт компания SpaceX Илона Маска для полётов на Луну и Марс, можно использовать в интересах Пентагона для межконтинентальной переброски спецназа, считает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

Это история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считаные минуты, — заявил Рогозин.

Он также сообщил , что SpaceX «давно занимается» военными разработками, а компания является подрядчиком Пентагона. Рогозин добавил, что SpaceX «за счёт тех сумм, которые получает от Пентагона, компенсирует цену своей ракеты Falcon 9».

Глава госкорпорации считает красивой, но фантастической идеей возможность быстрой межконтинентальной доставки людей. Он выразил надежду, что однажды это станет более реальным, но пока «это риски, подобные первому испытанию военного или гражданского самолёта». По его словам, обычные пассажиры не будут пользоваться такими транспортными услугами, поскольку это слишком высокая физическая и эмоциональная перегрузка.

Ранее Рогозин заявил, что Россия участвовала во множестве войн и готова отразить любой удар, в том числе из космоса. Боевое воздействие на космический аппарат, считает он, относящийся к военной группировке, — это повод к войне.