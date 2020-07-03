ESA обнародовало видео пролёта над кратером Королёва на Марсе

Смонтированная из снимков орбитального аппарата «Марс-Экспресс» видеозапись пролёта над кратером Королёва на Марсе опубликована Европейским космическим агентством (ESA).
Так, на представленных кадрах запечатлён кратер, названный в честь главного советского ракетостроителя и конструктора Сергея Королёва. Объект представляет собой «заснеженное озеро» протяженностью 82 км, он расположен в окрестностях северного полярного круга Марса.
По мнению учёных, кратер Королёва возник около четырёх миллиардов лет назад в результате падения тела меньшего размера. В те времена на Марсе все ещё присутствовала вода. На сегодняшний день ударный кратер плотно заполнен льдом, толщина которого в наиболее холодные периоды достигает двух километров.
Европейский орбитальный зонд «Марс-Экпресс» был запущен с Байконура 2 июня 2003 года,
Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили первую планету с «внутренностями наружу». Самая крупная каменистая экзопланета, превосходящая массу Земли почти в 40 раз, обнаружена астрономами в созвездии Печи.
Известно, что радиус планеты TOI 849b примерно в 3,5 раза превосходит радиус Земли. Она в 39 раз тяжелее, её плотность составляет как минимум 5,2 г/см3 — данный показатель полностью соответствует плотности нашей планеты. TOI 849b расположена недалеко от своей звезды и совершает оборот вокруг неё всего за 18 часов. Учёные считают, что температура на её поверхности должна превышать 1800 кельвинов (1526 °С).
Открытие TOI 849b свидетельствует о том, что подобные миры могут существовать. В дальнейшем астрономы смогут изучить недра планеты-гиганта и понять, какие экзотические формы материи присутствуют в её центральных регионах.
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