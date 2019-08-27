https://static.news.ru/photo/6dbd6cb8-c8ce-11e9-920c-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану отправить в космос турецкого астронавта. Это заявление прозвучало в ходе посещения турецким лидером авиасалона МАКС.

У нас есть предложение к вам совместное — к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе, — цитирует Рогозина ТАСС .

Предложение главы Роскосмоса было с радостью встречено Эрдоганом. По словам турецкого лидера, он с удовольствием присоединится к этой священной миссии. Он отметил важность проделанной в космосе работы и выразил благодарность от имени всей нации.

Ранее, как писал News.ru, Владимир Путин во время посещения авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском показал Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57.