Электроиспытания модуля «Наука» начались на Байконуре

https://static.news.ru/photo/7d0cb58c-e5cb-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Carla Cioffi

Сотрудники филиала Ракетно-космической корпорации «Энергия» на Байконуре начали заключительные электроиспытания многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Замгендиректора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов сообщал, что перед запуском аппарату предстоит пройти цикл испытаний на космодроме, а вся подготовка к пуску на займёт девять месяцев. Так, цикл электроиспытаний вместе с подготовкой составит около полугода. Ещё три месяца уйдёт на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее уточнял, что запуск «Науки» к МКС планируется провести в апреле 2021 года.

Как писал NEWS.ru, первоначально модуль «Наука» планировалось отправить к МКС в 2019 году. В 2020-м на очереди отправка узлового модуля «Причал», а в 2022 году — научно-энергетического модуля. В связи с переносом запуска не состоится запланированное на сентябрь увеличение российского экипажа МКС с двух до трёх человек. Состав космонавтов был уменьшен в 2017 году.

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». Эксперимент предполагает создание кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки «Сфера».

Завершить строительство российского сегмента МКС собираются к 2022 году. Кроме «Науки», на орбиту должны отправиться модули «Причал» (в 2020 году) и научно-энергетический блок (в 2022-м).