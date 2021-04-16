Эксперты назвали сценарии развития пилотируемой космонавтики после МКС

https://static.news.ru/photo/ff35de02-9e8b-11eb-8e93-96000091f725_660.jpg Фото: космонавт Роскосмоса/Сергей Рыжиков/roscosmos.ru

В Кремле прошло секретное совещание, на котором обсуждались перспективы космической отрасли России после закрытия МКС в 2024 году. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, главный аналитик НП ГЛОНАСС Андрей Ионин считает, что это слишком серьёзный вопрос, чтобы решать его в кулуарном формате. С ним согласен и руководитель Института космической политики Иван Моисеев. При этом эксперты уверены, что единого решения на федеральном уровне до сих пор нет. И если МКС затопят в 2024-2025 годах, летать космонавтам будет некуда как минимум пять лет.

Главное достижение МКС — это не технологии, а то, что мы научились в космосе работать вместе. Поэтому если американцы пойдут в международном формате на Луну, а мы вернёмся в национальный формат, это будет большой шаг назад, — заявил «Новым известиям» Ионин.

По словам Моисеева, выход из МКС для РФ будет равносилен завершению пилотируемой космонавтики, так как другой программы у страны нет. До 2024 года Россия обязана финансировать МКС, но получить бюджет на параллельное развитие проекта «после МКС» сейчас очень трудно. В данный момент пилотируемая космонавтика забирает 30-40% общего финансирования космоса.

Ионин назвал три варианта сохранения пилотируемой космонавтики. Первый — участие в международной лунной программе «Артемида». Второй вариант — создание своего «космического клуба», куда могли бы войти Китай или Индия. Третий — строительство национальной станции. Воплощению в жизнь всех этих вариантов сейчас что-либо мешает: политическая обстановка, отсутствие финансирования, либо амбиции, оставшиеся с советских времён, но не находящие подтверждения в современном мире.

Как писал NEWS.ru, преимущества России в космической сфере необходимо использовать для укрепления обороноспособности страны. Об этом в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что в январе 2020 года были утверждены Основы государственной политики в сфере космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Этот документ, подчеркнул президент, является ориентиром при реализации задач в освоении космоса.