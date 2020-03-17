https://static.news.ru/photo/298cd7f6-684f-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: s7space.ru

Эксперт по космонавтике Натан Эйсмонт объяснил, зачем Россия будет использовать плавучий космодром «Морской старт». По его словам, этот проект остаётся весьма выигрышным с технической точки зрения.

По его словам, космодром позволяет запускать аппараты на геостационарную орбиту, для этого космодром нужно разместить как можно ближе к экватору. Проект позволяет выигрывать более трети в массе полезной нагрузки.

Поскольку у нас на территории страны самый южный космодром ‒ Восточный, а до этого был Байконур, сравниваем выигрыш по отношению к ним. Плавучий космодром, позволяющий осуществлять запуски с точки, близкой к экватору, решает эту проблему, — рассказал Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что восстановление запуска с плавучего космодрома — это замечательное достижение.

Если удастся восстановить эту систему для запусков, а надежда на это есть, то это будет замечательное достижение, это сильно удешевит запуски на геостационар, — подчеркнул эксперт.

Космодром в 2018 году приобрела группа компаний S7. Ей достался весь имущественный комплекс. Он включал платформу Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, корабль Sea Launch Commander. Также с S7 получила наземное оборудование, расположенное в порту Лонг-Бич в США, и интеллектуальные наработки компании Sea Launch. В декабре в Госдепартаменте США разрешили перебазировать комплекс в Россию.

Стартовая платформа проекта должна прийти в порт Славянка в Приморье 30 марта. Космодром был законсервирован в 2014 году после ухудшения отношений между Россией и Украиной. Последний пуск с него был произведён в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что судно проекта «Морской старт» прибыло на Славянский судоремонтный завод.