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Космос

Эксперт объяснил слова Маска о смертельном риске при полёте на Марс

14:04, 27 апреля 2021
Фото: NASA

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров объяснил заявление Илона Маска о том, что часть астронавтов может умереть, не долетев до Марса. По мнению эксперта, единственным риском для космических путешественников станет ненадёжность техники, передаёт телеканал «360».

Егоров объяснил, что во время полёта на Марс экипаж будет находиться на космическом корабле порядка шести месяцев. Всё это приведёт к зависимости от его технического оснащения. По его словам, независимо от того, кто будет создавать технику, всегда есть определённый риск её отказа.

Тем более если в серийном режиме запускать ракеты, какие-то сбои будут происходить. Если их невозможно отремонтировать в полёте, то возможны и катастрофы, и трагедии, — пояснил Егоров.

Он привёл в пример авиастроение, где до сегодняшнего дня происходят катастрофы, однако со временем их становится значительно меньше.

Егоров подчеркнул, что при необходимой профилактике радиация и невесомость не будут угрожать человеку в космосе, важно, чтобы не отказала техника.

Занимайся спортом, спи поближе к баку с водой или топливом — и ничего с тобой не будет во время полёта. А вот если система регенерации кислорода откажет, то это уже проблема более существенная, — сказал он.

Главное, по мнению специалиста, добраться до Марса, поскольку на самой планете угроз для жизни экспедиции немного и все их спокойно можно преодолеть имеющимися средствами.

Ранее Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, предупредил будущих колонистов о том, что путешествие будет опасным. Он заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты. Но это, по его мнению, будет восхитительное приключение и незабываемый опыт.

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