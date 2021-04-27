Эксперт объяснил слова Маска о смертельном риске при полёте на Марс

https://static.news.ru/photo/f6907728-a749-11eb-87f8-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров объяснил заявление Илона Маска о том, что часть астронавтов может умереть, не долетев до Марса. По мнению эксперта, единственным риском для космических путешественников станет ненадёжность техники, передаёт телеканал «360».

Егоров объяснил , что во время полёта на Марс экипаж будет находиться на космическом корабле порядка шести месяцев. Всё это приведёт к зависимости от его технического оснащения. По его словам, независимо от того, кто будет создавать технику, всегда есть определённый риск её отказа.

Тем более если в серийном режиме запускать ракеты, какие-то сбои будут происходить. Если их невозможно отремонтировать в полёте, то возможны и катастрофы, и трагедии, — пояснил Егоров.

Он привёл в пример авиастроение, где до сегодняшнего дня происходят катастрофы, однако со временем их становится значительно меньше.

Егоров подчеркнул, что при необходимой профилактике радиация и невесомость не будут угрожать человеку в космосе, важно, чтобы не отказала техника.

Занимайся спортом, спи поближе к баку с водой или топливом — и ничего с тобой не будет во время полёта. А вот если система регенерации кислорода откажет, то это уже проблема более существенная, — сказал он.

Главное, по мнению специалиста, добраться до Марса, поскольку на самой планете угроз для жизни экспедиции немного и все их спокойно можно преодолеть имеющимися средствами.

Ранее Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, предупредил будущих колонистов о том, что путешествие будет опасным. Он заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты. Но это, по его мнению, будет восхитительное приключение и незабываемый опыт.