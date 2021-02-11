Эксперт объяснил разницу в подходе к космосу у России, США и Японии

https://static.news.ru/photo/32975862-6c59-11eb-97e5-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos/twitter.com

Американцы и россияне обладают менталитетом первооткрывателей и исследователей, поэтому делают ставку на пилотируемую космонавтику, в то время как японцы являются более закрытыми и осторожными, поэтому Токио фокусируется на использовании в космосе роботов.

Эксперт в области космонавтики Андрей Ионин так прокомментировал слова консультанта японского правительства Мориносукэ Кавагути, призвавшего заменить людей роботами при полётах в космос и заявившего, что Международная космическая станция уже не нужна.

Для Японии такое мнение характерно, потому что японская цивилизация вошла в этап замкнутости, но есть две страны в мире, Россия и США, которые отличаются явными экспансионистскими устремлениями в хорошем значении этого слова, которые, соответственно, за последние 700 и 150 лет освоили северо-восток Евразии и Североамериканский континент. Этого бы не было без желания осваивать что-то новое, — поделился мнением с РИА Новости эксперт.

Ионин отметил, что мнение о необходимости отказаться от пилотируемых полётов в космос звучало уже неоднократно. Эксперт подчеркнул, что люди должны продолжать непосредственно участвовать в освоении космоса, если они собираются жить в нём.

Ещё один фактор, касающийся роботов, что многие опасаются развития робототехники, поскольку человек может стать ненужным — его роботы и искусственный интеллект вытеснят. С этой точки зрения движение человека в космос меняет знак минус на плюс, потому что роботы становятся не конкурентами человеку, а помощниками, — заключил Ионин.

Ранее профессор астрономии из Гарварда Ави Леб заявил, что инопланетяне не посещают Землю, поскольку считают людей глупыми, а также из-за цвета травы на планете, передавал NEWS.ru.