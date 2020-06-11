Эксперт объяснил, откуда мог взяться токсичный бензол на МКС

https://static.news.ru/photo/78e15ade-abcf-11ea-be81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Научный эксперимент с химикатами мог стать причиной того, что на Международной космической станции (МКС) увеличилась концентрация токсичного бензола. Об этом заявил глава одной из экспертных организаций космической сферы России, Института космической политики, Иван Моисеев.

Он пояснил, что бензол — это бесцветная жидкость, которая обладает сладковатым запахом. Вещество входит в состав бензина, а также используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Бензол является канцерогеном и сильно токсичен.

Бензол может не сам где-то храниться или использоваться на станции, а стать результатом какой-то органической реакции. Может, какой-то эксперимент ставили с какими-то химикатами, какая-то непредвиденная реакция — вот и источник бензола, — сказал Моисеев в беседе с РИА Новости.

Эксперт назвал МКС «большим цехом», в котором ведётся химическое производство и происходят постоянные утечки.

МКС — это большая конструкция, где много сжатых газов, жидкостей могут испаряться, утекать, — пояснил Моисеев.

Повышенная концентрация бензола была выявлена на борту МКС 20 мая. В Роскосмосе тогда заверили, что она не превышает предельно допустимую норму, а экипаж работает в безопасных условиях.

Как писал NEWS.ru, ранее в Роскосмосе заявили, что не видят опасности для МКС от обломков бака «Фрегат».