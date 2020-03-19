https://static.news.ru/photo/5e8b6f72-50fd-11e9-900b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global LooK Press

Высоту орбиты Международной космической станции увеличат на километр, чтобы предотвратить её падение в плотные слои атмосферы. Делать это будут с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13». Это рядовая процедура: подправлять орбиту МКС приходится постоянно.

Под влиянием трения об остатки атмосферы орбита снижается. Если её не подправлять, станция просто упадёт. Одновременно решают два вопроса: и поднять орбиту, чтобы она была стабильной, и сделать её наиболее удобной для стыковки, — рассказал в эфире радио Sputnik руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-13», находящегося на МКС, будут включены в 20:14 мск 19 марта и проработают 534 секунды. В результате станция увеличит скорость на 0,6 метра в секунду, орбита поднимется на 1,1 км и составит около 419 км.

Как писал NEWS.ru, 9 марта с МКС состыковался грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon. Судно доставило сладости, томаты, грейпфруты и оборудование. Корабль останется на станции на месяц и вернётся на Землю с научными образцами.