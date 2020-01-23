Российские космонавты начали на борту Международной космической станции (МКС) эксперимент по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина.

Исследование получило название «Терминатор», а аппаратуру для него доставили на грузовом корабле «Прогресс МС-13» в декабре. Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, как указано в сообщении Центра, уже начали работу. После того, как они покинут МКС, эксперимент продолжат Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

Сообщается, что Тихонов и Бабкин уже сдали зачёт на готовность к работе.

Важно собрать воедино всю картину исследований и экспериментов, которые будут проводиться во время нашей экспедиции. И этот зачёт — хороший рефреш. Не ко всем экспериментам мы готовимся близко к старту, какие-то проходили раньше. А сейчас у нас есть понимание всего многообразия предстоящих работ, — отметил Бабкин.

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Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин успешно сдали зачёт по программе научно-прикладных исследований и экспериментов на тренажёрах РС МКС. Старт транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-16», который доставит экипаж на станцию, запланирован на апрель этого года. Осталось чуть меньше трёх месяцев на завершающую подготовку. Поэтому данный зачёт российские члены экипажа МКС-63 считают очень своевременным. Работа на зачёте началась, как обычный день на МКС, с осмотра станции, проверки бортовой документации и радиограмм. Затем космонавты приступили к выполнению экспериментов самой разной направленности: «Физико-химические процессы и материалы в условиях космоса», «Исследование Земли и космоса», «Человек в космосе», «Космическая биология и биотехнология», «Технологии освоения космического пространства». Например, сейчас на МКС Александр Скворцов и Олег Скрипочка приступили к выполнению нового эксперимента «Терминатор», который предстоит продолжать Николаю Тихонову и Андрею Бабкину. «Очень интересный эксперимент, от результатов которого многого ожидают, рассказали космонавты. Это даст возможность изучить верхние слои атмосферы и явления, происходящие там. По последним данным действительно увеличивается количество различных образований и формирований серебристых облаков в разных участках верхних слоёв атмосферы. Обширные площади и значительное время существования таких облачных полей даёт уникальную возможность для прямого определения параметров атмосферных волн различного типа и их развитие». Экзаменационная комиссия поставила российским членам основного экипажа МКС-63 оценку «зачёт». За тем, как космонавты выполняют эксперименты, наблюдал в том числе Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Алексей Овчинин, участник двух длительных экспедиций на МКС, за плечами которого много интересных исследований на борту станции. «Экипаж отработал грамотно, чётко, спокойно, отметил Алексей Николаевич. Видно, что знакомы с этими экспериментами, не первый раз выполняли их. Они уже всё знают, умеют. Уверен, на борту станции у них будет интересная научно-исследовательская работа». #ЦПК #Центрподготовкикосмонавтов #зачёт #эксперимент #наука

Публикация от ЦПК имени Ю.А. Гагарина// GCTC (@gctc_official)

В Центре подготовки космонавтов сообщили, что «Терминатор» поможет изучить верхние слои атмосферы и происходящие там явления. Как показали последние наблюдения, в разных участках верхних слоёв атмосферы действительно увеличивается число различных образований. Огромные площади и значительное время их существования даст уникальную возможность, чтобы напрямую определить параметры атмосферных волн различного типа и понаблюдать за их развитием.

Как писал NEWS.ru, ранее благодаря эксперименту «Электронный нос» выяснилось, что поверхности МКС оказались загрязнены бактериями и грибками. 

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