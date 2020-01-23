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Российские космонавты начали на борту Международной космической станции (МКС) эксперимент по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина.

Исследование получило название «Терминатор», а аппаратуру для него доставили на грузовом корабле «Прогресс МС-13» в декабре. Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, как указано в сообщении Центра, уже начали работу. После того, как они покинут МКС, эксперимент продолжат Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

Сообщается, что Тихонов и Бабкин уже сдали зачёт на готовность к работе.

Важно собрать воедино всю картину исследований и экспериментов, которые будут проводиться во время нашей экспедиции. И этот зачёт — хороший рефреш. Не ко всем экспериментам мы готовимся близко к старту, какие-то проходили раньше. А сейчас у нас есть понимание всего многообразия предстоящих работ, — отметил Бабкин.

В Центре подготовки космонавтов сообщили, что «Терминатор» поможет изучить верхние слои атмосферы и происходящие там явления. Как показали последние наблюдения, в разных участках верхних слоёв атмосферы действительно увеличивается число различных образований. Огромные площади и значительное время их существования даст уникальную возможность, чтобы напрямую определить параметры атмосферных волн различного типа и понаблюдать за их развитием.

Как писал NEWS.ru, ранее благодаря эксперименту «Электронный нос» выяснилось, что поверхности МКС оказались загрязнены бактериями и грибками.