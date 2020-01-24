https://static.news.ru/photo/3a1aa632-3eda-11ea-9c0f-fa163e074e61_660.jpgСергей РомановФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что исполнительным директором госкорпорации станет Сергей Романов, занимавший ранее пост первого заместителя гендиректора РКК «Энергия».
По словам Устименко, в должности исполнительного директора Романова должен утвердить совет директоров.
В настоящее время в РКК «Энергия» идет работа над новой штатной структурой с учетом тех новых задач, которые должно выполнять данное предприятие, — написал Устименко в своём Twitter.
Как ранее писал NEWS.ru, госкорпорация собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн рублей.