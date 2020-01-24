Сергей Романов Сергей Романов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что исполнительным директором госкорпорации станет Сергей Романов, занимавший ранее пост первого заместителя гендиректора РКК «Энергия».

По словам Устименко, в должности исполнительного директора Романова должен утвердить совет директоров.

В настоящее время в РКК «Энергия» идет работа над новой штатной структурой с учетом тех новых задач, которые должно выполнять данное предприятие, — написал Устименко в своём Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, госкорпорация собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн рублей.

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