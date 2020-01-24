Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские космонавты начали на борту Международной космической станции (МКС) эксперимент по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина.

Российские космонавты начали на борту Международной космической станции (МКС) эксперимент по наблюдению за серебристыми облаками в верхних слоях атмосферы Земли. Об этом сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов им. Гагарина. Исследование...