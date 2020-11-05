Экипажу МКС запретили делиться фотографиями запускаемых спутников

https://static.news.ru/photo/32f6a27c-1f51-11eb-aee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Экипажу Международной космической станции запретили выкладывать в соцсетях фотографии запускаемых с борта МКС спутников.

Такое указание прозвучало в переговорах космонавтов с хьюстонским центром управления полётов, которые транслирует NASA.

Все фотографии спутников для служебного пользования и не должны распространяться через социальные сети, — напомнил специалист центра экипажу.

С чем связан запрет, не уточняется, однако известно, что с американского сегмента станции в космос часто отправляют космические аппараты военного назначения.

Согласно данным, размещённым на сайте NASA, 5 ноября с борта МКС планируется запустить спутники SpOC, Bobcat-1, NEUTRON-1, LEMUR-2 (v4.7), LEMUR-2 (v4.8), DESCENT и SATLLA. Как отмечал известный американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл, аппараты SpOC, Bobcat-1 и NEUTRON-1 принадлежат университетам США, спутники LEMUR-2 — американской компании Spire Global, DESCENT и SATTLA-1 — канадскому и израильскому университетам.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Как писал NEWS.ru, ранее генконструктор Московского института теплотехники (МИТ), академик РАН Юрий Соломонов сообщил, что испытания системы аварийного спасения (САС) российского пилотируемого космического корабля «Орёл» запланированы на 2023 год.