Экипаж «Союза» отправился в космос под «Ундервуд» и Bon Jovi

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Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал российских инженеров очень талантливыми. Он порекомендовал им заниматься многоразовыми ракетами.

Он отметил, что в противном случае невозможно достигнуть успеха. В России есть очень талантливые инженеры, но им нужно задать в качестве цели многоразовость, иначе успех невозможен, — написал он в...