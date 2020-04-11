Космос

Экипаж «Союза» отправился в космос под «Ундервуд» и Bon Jovi

21:43, 11 апреля 2020
Фото: Роскосмос/vk.com

Госкорпорация Роскосмос опубликовала предстартовый плейлист экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправился к Международной космической станции (МКС).

Роскосмос опубликовал список песен на своей странице «ВКонтакте»: в плейлист попали композиции групп «Ундервуд», Scorpions, Bon Jovi, Gym Class Heroes, Overwerk и других исполнителей.

В госкорпорации отметили, что американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванчишин слушали композиции перед запуском корабля на околоземную орбиту.

Как писал NEWS.ru, корабль «Союз» успешно пристыковался к МКС вечером 9 апреля.

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