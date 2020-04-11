Экипаж «Союза» отправился в космос под «Ундервуд» и Bon Jovi

Госкорпорация Роскосмос опубликовала предстартовый плейлист экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16», который 9 апреля отправился к Международной космической станции (МКС).
Роскосмос
В госкорпорации отметили, что американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванчишин слушали композиции перед запуском корабля на околоземную орбиту.
Как писал NEWS.ru, корабль «Союз» успешно пристыковался к МКС вечером 9 апреля.
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