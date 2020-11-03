Экипаж «Союза МС-18» будет полностью российским

Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-18». В него войдут три космонавта, все они — россияне, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
Там уточнили, что сформированы как основной, так и дублирующий составы участников 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).
В основном экипаже — Олег Новицкий, Пётр Дубров и Сергей Корсаков. Их дублёрами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.
Дубров и Корсаков побывают на орбите впервые, для Новицкого этот полет станет третьим.
Корабль отправится к МКС в апреле текущего года.
Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым должны были отправиться в космос в апреле 2020 года, однако из-за проблем со здоровьем их заменили Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. В июле Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов.
Как
В октябре, как писал NEWS.ru, на МКС отправились россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.