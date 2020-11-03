Экипаж «Союза МС-18» будет полностью российским

https://static.news.ru/photo/aa0bd39a-1dbd-11eb-89b7-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Roscosmos/Global Look Press

Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-18». В него войдут три космонавта, все они — россияне, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Там уточнили, что сформированы как основной, так и дублирующий составы участников 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС).

В основном экипаже — Олег Новицкий, Пётр Дубров и Сергей Корсаков. Их дублёрами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Дубров и Корсаков побывают на орбите впервые, для Новицкого этот полет станет третьим.

Корабль отправится к МКС в апреле текущего года.

Бабкин вместе с космонавтом Николаем Тихоновым должны были отправиться в космос в апреле 2020 года, однако из-за проблем со здоровьем их заменили Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. В июле Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов.

Как отмечает «Интерфакс», последний раз корабль «Союз» отправлялся в космос с полностью российским экипажем более 20 лет назад. Ранее предполагалось, что полностью российский экипаж отправится на МКС в 2020 году. Однако из-за неготовности американских космических кораблей NASA выкупило ещё несколько мест в российских «Союзах».

В октябре, как писал NEWS.ru, на МКС отправились россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.