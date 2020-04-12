Экипаж МКС в День космонавтики пожелал землянам отличного настроения

https://static.news.ru/photo/563b69f0-7c92-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) передали на Землю поздравления с Днём космонавтики.

Для всех жителей нашей планеты Юрий Гагарин всегда будет первым. Его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будут вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов. С Днём космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника! — сказал Иван Вагнер.

Видео поздравления опубликовано на странице Роскосмоса в Twitter.

Ранее в преддверии Дня космонавтики с экипажем МКС на связь вышел президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил участников экспедиции с наступающим праздником. Он также заверил их в поддержке пилотируемой космонавтики российскими властями и выразил надежду на развитие космической активности совместно с иностранными партнёрами.

Как писал NEWS.ru, накануне на МКС прибыл новый экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта США Криса Кэссиди. Предполагается, что они проведут на станции 196 суток. На МКС их встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир, которые должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-15» 17 апреля.