Экипаж МКС столкнулся с трудностями в открытом космосе У экипажа МКС возникли трудности с ремонтом корабля

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Один из космонавтов во время проведения ремонтных работ малого исследовательского модуля «Поиск» в открытом космосе осудил работника, который занимается изготовлением деталей для МКС. Вероятно, из-за неправильного сделанного болта экипаж столкнулся с некоторыми трудностями.

Найдешь этого человека, который болты такие делал — не трогай, он — мой, — сказал один из российских космонавтов.

Ранее стало известно, что российским руководством полетом Международной космической станции принято решение о досрочном завершении выхода в космос участников 67-й длительной экспедиции на МКС Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Отмечается, что у Артемьева появились проблемы со скафандром, трансляция выхода велась на сайте Роскосмоса. Здоровью обоих космонавтов ничего не угрожает.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, поэтому ему пришлось подключиться к электропитанию станции. Работы за бортом станции по плану должны были продлиться 6 часов 44 минуты.

На днях ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в состав Роскосмоса, впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции. Его продемонстрировали на форуме «Армия-2022», проходящего в парке «Патриот». На инсталляции виден пристыкованный перспективный корабль «Орел».