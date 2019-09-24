https://static.news.ru/photo/90092308-deda-11e9-850e-fa163e074e61_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Совместный обед пройдёт на Международной космической станции (МКС) после прибытия первого космонавта из ОАЭ.

Согласно переговорам космонавтов с наземными специалистами, во время мероприятия, которое состоится 29 сентября, экипаж попробует традиционные арабские блюда.

Обед планируется организовать в американском сегменте МКС. Участие в нём примут девять космонавтов и астронавтов, среди которых россияне Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Джессика Меир, Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, итальянец Лука Пармитано, а также сам Хазза аль-Мансури, передаёт NASA .

Ранее News.ru писал, что Хазза аль-Мансури возьмёт на МКС 10 кг груза, который включает вещи, имеющие отношение к культуре страны и её историческому наследию.