Экипаж МКС прекратил изоляцию из-за утечки воздуха

https://static.news.ru/photo/9cd110b6-e6b1-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Экипаж МКС, который накануне заблокировался в двух российских модулях из-за утечки воздуха, прекращает изоляцию. Соответствующую команду космонавтам дал Центр управления полётами (ЦУП).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, экипаж МКС в течение часа откроет люки между российским и американским сегментами станции. После открытия люков экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на станции.

Ранее специалисты пришли к выводу, что все модули Международной космической станции (МКС) герметичны.

О проблемах на МКС стало известно 20 августа. Для поиска источника утечки воздуха российские космонавты и астронавт NASA изолировали американский сегмент и перешли на российскую часть станции. Экипаж запасся необходимым количеством воды и еды, а также гигиенических средств, писал NEWS.ru.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, утечка может быть связана с микрометеоритами. Несмотря на то что на станции используется противометеоритная оболочка, однако она всё равно может пробиваться мельчайшими частицами. Также проблема могла возникнуть в стыках модулей на американском сегменте.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.