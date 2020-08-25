Экипаж МКС прекратил изоляцию из-за утечки воздуха

Экипаж МКС, который накануне заблокировался в двух российских модулях из-за утечки воздуха, прекращает изоляцию. Соответствующую команду космонавтам дал Центр управления полётами (ЦУП).
Как
Ранее специалисты пришли к выводу, что все модули Международной космической станции (МКС) герметичны.
О проблемах на МКС стало известно 20 августа. Для поиска источника утечки воздуха российские космонавты и астронавт NASA изолировали американский сегмент и перешли на российскую часть станции. Экипаж запасся необходимым количеством воды и еды, а также гигиенических средств, писал NEWS.ru.
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, утечка может быть связана с микрометеоритами. Несмотря на то что на станции используется противометеоритная оболочка, однако она всё равно может пробиваться мельчайшими частицами. Также проблема могла возникнуть в стыках модулей на американском сегменте.
В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен