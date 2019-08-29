Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Европейское космическое агентство готово и дальше отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз», если сумеет договориться с Роскосмосом.

Глава ЕКА Ян Вернер сообщил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru ранее, американские космические корабли будут доставлять россиян на МКС по взаимному обмену в составах экипажей. По словам первого замначальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, реализация программы начнётся после того, как США введут свои корабли в эксплуатацию.

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