https://static.news.ru/photo/1d7e6f36-ca18-11e9-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Европейское космическое агентство готово и дальше отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз», если сумеет договориться с Роскосмосом.

Глава ЕКА Ян Вернер сообщил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, американские космические корабли будут доставлять россиян на МКС по взаимному обмену в составах экипажей. По словам первого замначальника Центра подготовки космонавтов Максима Харламова, реализация программы начнётся после того, как США введут свои корабли в эксплуатацию.