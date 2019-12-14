https://static.news.ru/photo/e3f37cae-6980-11e9-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания единой государственной космической программы.

Рогозин пояснил, что госпрограмма объединит все остальные программы развития, запланированные на ближайшие десять лет. Она будет создана по аналогии с госпрограммой вооружения, действующей в интересах военных, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил об отказе России участвовать в «лунной гонке». Он также отметил, что другие страны стремятся навязать в ней свои правила.