https://static.news.ru/photo/630ae16c-c930-11e9-b062-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Becker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сразу два огромных астероида приблизятся к Земле 14 сентября. Примерно на одном и том же расстоянии от нашей планеты (5,331 млн км) пролетят небесные тела 2000 QW7 и 2010 CO1.

Диаметр первого астероида составляет от 290 до 650 метров, второго — от 120 до 260 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Ранее News.ru сообщал, что астероид 2019 OU1, который по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, не представляет никакой опасности для жителей Земли, поскольку пройдёт от неё на большом расстоянии. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.