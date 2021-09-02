Рогозин объяснил инцидент с модулем «Наука» ошибкой персонала

Нештатное включение двигателей модуля «Наука» было вызвано ошибкой персонала, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу CNN.

В ошибке он обвинил молодое поколение операторов, неудачно произведших стыковку: по его словам, с подобными стыковками не приходилось сталкиваться 21 год, и представители старшего поколения, способные справиться со столь сложной стыковкой, ушли на пенсию. Он подчеркнул, что речь идёт именно о человеческом факторе, так как «оборудование не ломается само по себе».

Ранее в журнале госкорпорации «Роскосмос» под названием «Русский космос» сообщили, что персонал забыл «усыпить» модуль, выключив систему стыковки. Необходимые меры для отключения программы были приняты в срочном порядке. Руководитель полёта российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьёв заявил, что причиной инцидента стал сбой программного обеспечения, а исполнительный директор Роскосмоса указывал на нештатное срабатывание системы управления модуля.