Дефектные детали обнаружены на двух ракетах «Протон-М», запуски которых должны были состояться в марте и июле 2020 года. Во внутреннем крепеже ракет-носителей установили болты, которые были перекалены, что повлияло на их прочность.
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Первый «Протон-М» должен был в конце марта вывести на орбиту два спутника связи «Экспресс», теперь запуск перенесён на май. Вторую ракету-носителя хотели использовать для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс. Её запуск пройдёт по плану, поскольку болты к тому времени успеют заменить.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сначала стало известно об отмене первого в 2020 году пуска ракеты-носителя «Протон-М». О проблеме с комплектующими аппарата рассказал гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, полёт отложили для обеспечения предприятием надёжности и гарантии выполнения поставленных задач.
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