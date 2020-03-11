https://static.news.ru/photo/07d93b20-633d-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Дефектные детали обнаружены на двух ракетах «Протон-М», запуски которых должны были состояться в марте и июле 2020 года. Во внутреннем крепеже ракет-носителей установили болты, которые были перекалены, что повлияло на их прочность.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Первый «Протон-М» должен был в конце марта вывести на орбиту два спутника связи «Экспресс», теперь запуск перенесён на май. Вторую ракету-носителя хотели использовать для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс. Её запуск пройдёт по плану, поскольку болты к тому времени успеют заменить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сначала стало известно об отмене первого в 2020 году пуска ракеты-носителя «Протон-М». О проблеме с комплектующими аппарата рассказал гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, полёт отложили для обеспечения предприятием надёжности и гарантии выполнения поставленных задач.