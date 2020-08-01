Дату нового пуска ракеты Ariane 5 объявят 3 августа

https://static.news.ru/photo/91e2a118-d411-11ea-b41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/Global Look Press

Новую дату запуска тяжёлой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства, объявят 3 августа.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию Arianspace. Ракета должна была стартовать 1 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане, однако за две минуты до запуска процедуру остановили. Глава компании Стефан Исраэль объяснил отмену пуска тем, что контрольный датчик зафиксировал проблему в первой ступени.

Ракету отправили в здание сборочного цеха, специалисты заменят сенсор, в котором отмечены неполадки, и заложат новую полётную программу.

Ariane 5 должна была вывести на орбиту перигеем 250 км и апогеем 35,7 тысяч км аппарат MEV-2 от Northrop Grumman, предназначенный для продления сроков эксплуатации спутников. Планировалась его стыковка со спутником связи Intelsat 10-02, который выработал почти всё топливо, используемое для поддержания ориентации. Также предполагалось, что ракета выведет на орбиту спутники Galaxy 30 и BSAT-4b. Первый должен расширить высокочастотное телевизионное покрытие в США, второй — в Японии.

Как ранее сообщал NEWS.ru, представители Роскосмоса и Arianespace рассматривают возможность возобновления пусков ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру.