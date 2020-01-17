Радиотелескоп «Спектр-Р» Радиотелескоп «Спектр-Р» Фото: roscosmos.ru

Обработка данных, которые были получены орбитальным телескопом «Спектр-Р», завершится летом 2021 года, сообщила замдиректора Физического института имени Лебедева РАН Лариса Лихачёва.

По её словам, итоговый отчёт будет состоять из нескольких томов.

Но главное в том, что мы делаем банк данных проекта «Радиоастрон», — отметила она.

Лихачёва уточнила, что специалисты формализуют и структурируют все сведения, чтобы желающие могли попробовать самостоятельно обработать информацию.

Замдиректора добавила, что общий объём данных составляет примерно шесть петабайтов, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось. Заместитель председателя совета РАН по космосу академик Лев Зелёный уточнил, что эта сумма не включает в себя затраты на запуск телескопа на орбиту и приём научной информации впоследствии.

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