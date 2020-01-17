Обработка данных, которые были получены орбитальным телескопом «Спектр-Р», завершится летом 2021 года, сообщила замдиректора Физического института имени Лебедева РАН Лариса Лихачёва.
По её словам, итоговый отчёт будет состоять из нескольких томов.
Но главное в том, что мы делаем банк данных проекта «Радиоастрон», — отметила она.
Лихачёва уточнила, что специалисты формализуют и структурируют все сведения, чтобы желающие могли попробовать самостоятельно обработать информацию.
Замдиректора добавила, что общий объём данных составляет примерно шесть петабайтов,
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось. Заместитель председателя совета РАН по космосу академик Лев Зелёный уточнил, что эта сумма не включает в себя затраты на запуск телескопа на орбиту и приём научной информации впоследствии.
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