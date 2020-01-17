Фото: roscosmos.ru

В России может развернуться полномасштабная кампания по поиску в космическом пространстве астероидов. Причём заниматься этим будут подростки — ученики специализированных центров и кружков.

Такая идея появилась после того, как учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Под эгидой этого образовательного учреждения и может быть внедрена программа. Для этого...